Mbappé vence ação judicial contra PSG por bônus e salários não pagos

16/12/2025 12:19

O Paris Saint-Germain foi condenado, nesta terça-feira (16), por um tribunal trabalhista de Paris a desembolsar uma compensação de 61 milhões de euros (R$ 387 milhões, na cotação atual) em bônus e salários não pagos ao seu ex-jogador Kylian Mbappé, que foi transferido ao Real Madrid em 2024.

Por diferentes conceitos de aplicação do Código do Trabalho em vigor na França, Mbappé tinha reivindicado quase 263 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) ao seu antigo empregador, que por sua vez solicitava 440 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) por danos e prejuízos. 

Os pedidos do PSG foram integralmente rejeitados, enquanto os de Mbappé ficaram principalmente limitados a bônus, salários e férias não pagos na parte final do seu contrato, sendo rejeitada a sua solicitação para que o tipo de contrato fosse requalificado de temporário para tempo indeterminado. 

O clube parisiense também será obrigado a informar aos torcedores sobre a decisão na primeira página de seu site durante um mês. 

Questionados sobre um possível recurso, os advogados do PSG inicialmente se recusaram a comentar, mas o clube posteriormente emitiu um comunicado confirmando que "reserva-se o direito de recorrer". 

"O PSG sempre agiu de boa-fé e com integridade", acrescentou o comunicado, desejando "ao jogador tudo de melhor para o futuro de sua carreira".

A defesa Mbappé declarou, por sua vez, que tomou nota "com satisfação da decisão comunicada". "Este veredicto confirma que os compromissos devem ser respeitados. Restabelece uma realidade simples: mesmo na indústria do futebol profissional vigora o Direito do Trabalho", afirmaram os advogados.

- Relação abalada -

O conflito trabalhista entre PSG e Mbappé começou quando o jogador levou às instâncias esportivas uma queixa de 55 milhões de euros (R$ 349 milhões) por salários e bônus não pagos, algo que o clube se negou a efetuar.

Contratado pelo Paris Saint-Germain em meados de 2017, o francês chegou a ficar um tempo afastado do time principal, no início da temporada 2023-2024, por se recusar a renovar seu contrato.

O PSG queria então evitar que, ao término do contrato em junho de 2024, ele pudesse ir para outro clube sem indenização de transferência, como acabou acontecendo com sua saída para o Real Madrid. 

Mbappé foi reintegrado ao grupo do PSG em agosto de 2023, para a primeira rodada do Campeonato Francês, mas as relações entre as partes esfriaram a partir de fevereiro de 2024, quando o atleta confirmou sua intenção de sair em junho de 2024 como agente livre. 

O PSG assegura que houve um acordo em agosto de 2023 com Mbappé no qual o jogador aceitava uma redução de remuneração caso decidisse sair como agente livre ao término de seu contrato, algo que ele nega. 

O clube francês considerou que o ex-jogador atuou com "deslealdade" em seus últimos anos de contrato e impediu que o PSG pudesse buscar uma transferência lucrativa para outra equipe, citando uma oferta muito elevada do saudita Al-Hilal em 2023.

