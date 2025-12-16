PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

AUSTRÁLIA ATENTADO: Atentado em Sydney parece ter sido motivado por 'ideologia do Estado Islâmico', diz premiê australiano

SYDNEY:

Atentado em Sydney parece ter sido motivado por 'ideologia do Estado Islâmico', diz premiê australiano

O pai e o filho que abriram fogo contra uma multidão que celebrava a festa judaica do Hanukkah em uma praia de Sydney provavelmente atuaram motivados "pela ideologia" do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), afirmou nesta terça-feira (16) o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

AL-NAYRAB:

Síria celebra o 'herói' do ataque em praia australiana

Ahmed al-Ahmed, o herói que arriscou a vida ao desarmar um dos atiradores na praia de Bondi, em Sydney, Austrália, tornou-se motivo de orgulho em sua cidade natal na Síria.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Filho do casal Reiner permanece em prisão preventiva acusado de homicídio

Nick Reiner, de 32 anos, foi detido sob a acusação de assassinar seu pai, o diretor de cinema Rob Reiner, e sua mãe, Michele Singer, segundo a polícia de Los Angeles. Conhecido por seus problemas com dependência química, Reiner deve comparecer ao tribunal nesta terça-feira (16) para uma audiência sobre as acusações.

WASHINGTON:

Ataques americanos no Pacífico contra três embarcações deixam oito mortos

O Exército dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira (15) que atacou três embarcações supostamente carregadas com drogas no Pacífico Oriental, uma ação que deixou oito mortos, no âmbito de uma campanha que provoca questionamentos sobre sua legalidade.

SANTIAGO:

Vitória de Kast no Chile amplia guinada à direita na América Latina

A ampla vitória da extrema direita nas eleições presidenciais no Chile confirma uma guinada à direita na América Latina, em resposta a uma demanda de medidas de segurança radicais e contra migração irregular, com um modelo inspirado em Bukele e Trump.

-- EUROPA

LONDRES:

Trump processa BBC por US$ 10 bilhões e emissora promete apresentar defesa

A emissora britânica BBC anunciou, nesta terça-feira (16), que se defenderá da ação por difamação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reivindica 10 bilhões de dólares (54 bilhões de reais) em danos e prejuízos pela edição enganosa de um de seus discursos.

-- ÁFRICA

NAROK:

Meninas quenianas continuam sofrendo mutilação genital anos após sua proibição

As mulheres masai vaiam em coro quando um ancião da comunidade, envolto em um tradicional manto vermelho, afirma que a mutilação genital feminina foi praticamente erradicada em sua comunidade, no sul do Quênia.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE busca flexibilizar proibição da venda de carros novos a gasolina e diesel a partir de 2035

A União Europeia anunciará, nesta terça-feira (16), medidas para flexibilizar a proibição da venda de carros novos a gasolina e diesel a partir de 2035, em uma tentativa de apoiar os fabricantes europeus em dificuldades.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LONDRES:

Músicas criadas por IA se infiltram no repertório de artistas reais sem autorização

Cada vez mais casos de músicas falsas geradas por inteligência artificial (IA) acabam nos catálogos de artistas nas plataformas de streaming, devido à impressionante semelhança das faixas com as músicas que eles compõem.

=== ESPORTES ===

AR RAYYAN:

Apresentação da final da Copa Intercontinental Flamengo-PSG

