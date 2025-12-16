Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Desemprego nos EUA subiu para 4,6% em novembro, o nível mais alto desde 2021

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/12/2025 10:59

compartilhe

SIGA

O mercado de trabalho dos Estados Unidos apresentou novos sinais de enfraquecimento em novembro, com a taxa de desemprego subindo para 4,6%, o nível mais elevado em quatro anos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ainda assim, a criação de empregos em novembro superou as expectativas do mercado, com 64.000 novos postos de trabalho, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira (16) pelo Departamento do Trabalho. 

Analistas previam a criação de 45.000 novos empregos, segundo uma pesquisa do MarketWatch.

bys/ksb/dga/nn/aa

Tópicos relacionados:

comercio conjuntura emprego eua macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay