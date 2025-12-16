Filho do casal Reiner permanece em prisão preventiva acusado de homicídio

Nick Reiner, de 32 anos, foi detido sob a acusação de assassinar seu pai, o diretor de cinema Rob Reiner, e sua mãe, Michele Singer, segundo a polícia de Los Angeles. Conhecido por seus problemas com dependência química, Reiner deve comparecer ao tribunal nesta terça-feira (16) para uma audiência sobre as acusações.

Rob Reiner, diretor das comédias românticas de sucesso "Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro" e "A Princesa Prometida", foi encontrado morto no domingo, aos 78 anos, junto com sua esposa, a fotógrafa Michele Singer, de 68 anos, em sua casa em Brentwood, um bairro nobre de Los Angeles.

"Foi determinado que o casal Reiner foi vítima de homicídio", informou a polícia da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. A investigação aponta Nick Reiner como o autor do crime.

Uma filha do casal encontrou os dois corpos esfaqueados na tarde de domingo.

O suspeito não estava na casa dos pais quando os policiais chegaram ao local do crime, segundo fontes da força de segurança citadas pela ABC News, que acrescentou que ele foi preso pouco depois, perto da Universidade do Sul da Califórnia.

De acordo com a NBC News, que cita duas fontes próximas ao caso, Nick compareceu a uma festa no sábado, onde se comportou de maneira que envergonhou e incomodou seus pais e os outros convidados.

"Os pais de Reiner ficaram consternados e envergonhados com o comportamento do filho e preocupados com o seu bem-estar", disse outra testemunha à NBC News.

Segundo o The New York Times, pai e filho "tiveram uma discussão violenta".

- "Tragédia familiar" -

Nick, um dos três filhos do casal (Rob Reiner tinha outra filha de um casamento anterior), vivia de forma intermitente com os pais.

O suspeito falava abertamente sobre suas tentativas de largar as drogas, que começou a usar aos 15 anos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não perdeu a oportunidade de atacar Rob Reiner, um crítico ferrenho do republicano. Na segunda-feira, chegou a dizer que o casal morreu por causa da "obsessão furiosa" do cineasta por ele.

As palavras do presidente causaram espanto até mesmo entre membros de seu próprio partido.

"Esperava ouvir algo assim de um bêbado em um bar, não do presidente dos Estados Unidos", disse o deputado republicano do Nebraska, Don Bacon, à CNN.

"Esta é uma tragédia familiar, não tem nada a ver com política ou inimigos políticos", disse no X a congressista republicana Marjorie Taylor Greene, ex-aliada de Trump.

