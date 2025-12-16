Síria celebra o 'herói' do ataque em praia australiana

Ahmed al-Ahmed, o herói que arriscou a vida ao desarmar um dos atiradores na praia de Bondi, em Sydney, Austrália, tornou-se motivo de orgulho em sua cidade natal na Síria.

"Seu ato é motivo de orgulho para nós e para a Síria", disse Mohamed, agricultor do vilarejo de Al Nayrab e tio de Ahmed, à AFP.

Ahmed, vendedor de frutas, emigrou da Síria para a Austrália em 2007, contou Mohamed, de 60 anos.

Seu sobrinho, de 44 anos e pai de dois filhos, tornou-se um herói ao interceptar um ataque a uma congregação judaica que celebrava o Hanukkah na popular praia de Bondi, em Sydney.

Os dois agressores mataram 15 pessoas e atiraram em Ahmed várias vezes no ombro durante a intervenção.

Seu tio conta que estava nas redes sociais quando se deparou com o vídeo, que rapidamente viralizou, mostrando seu sobrinho lutando com um dos agressores.

"Suspeitei que fosse meu sobrinho, então liguei para o pai dele, e ele confirmou que Ahmed foi quem tomou a arma", relatou.

As imagens mostram Ahmed agachado entre carros estacionados durante o ataque e, em seguida, lutando para tomar a arma de um dos agressores.

"Este incidente causou comoção mundial. Ele é da Síria, é muçulmano e não tinha outra motivação para fazer isso além de heroísmo e valentia", disse seu tio.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse à emissora nacional ABC que o ataque parece ter sido "motivado pela ideologia do Estado Islâmico".

Quando visitou Ahmed no hospital, o premier elogiou seu feito e disse que "sua valentia é uma inspiração para todos os australianos".

Uma campanha online arrecadou mais de 1,9 milhão de dólares australianos (6,4 milhões de reais) para cobrir as despesas médicas de Ahmed.

- Corajoso -

Segundo seu tio, Ahmed deixou Al Nayrab em 2007 rumo à Austrália, onde inicialmente trabalhou como pedreiro antes de abrir uma banca de frutas e verduras em Sydney.

Seus pais o visitaram há dois meses e ainda estavam lá quando o ataque ocorreu.

Em uma casa modesta no vilarejo sírio, intensamente bombardeada durante a guerra civil, a orgulhosa avó de Ahmed orava por seu neto: "Que Deus se compadeça com ele e lhe conceda sucesso".

Al Nayrab está localizada na província de Idlib, parte da qual escapou do controle do ex-presidente Bashar al-Assad no início da guerra. Assad foi deposto em 2024 por uma coalizão de grupos islamistas.

Agora, o nome de Ahmed está na boca de todos no vilarejo, embora sua casa esteja abandonada, sem portas ou janelas, e o telhado ainda esteja danificado pelos bombardeios.

"Estamos orgulhosos do que Ahmed, um filho da nossa aldeia, fez. Seu ato foi heroico e ninguém mais poderia tê-lo feito", afirmou Abdul Rahman al Mohamed, de 30 anos, dono de uma borracharia.

Ele elogiou Ahmed por salvar "vidas inocentes" ao impedir o ataque. "Oramos a Deus por sua rápida recuperação", acrescentou.

Arrumando caixas de maçãs em frente à sua casa, Yousef al Ali, um velho amigo de Ahmed, relembrou como se divertiam antes dele partir da Síria.

"Quando vi no Facebook que ele estava ferido, fiquei muito triste, mas o que ele fez foi um ato heroico. Que Deus cure seus ferimentos", disse Yousef, de 45 anos, à AFP.

"Ele sempre foi corajoso, um homem de princípios", acrescentou.

ohk/lar/nad/ser/mas/jvb/aa/fp