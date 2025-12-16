Assine
GP de Portugal retorna à Fórmula 1 em 2027 e 2028

Repórter
16/12/2025 07:47

Portugal terá um Grande Prêmio no calendário da Fórmula 1 em 2027 e 2028, retornando assim à principal categoria do automobilismo mundial.

O acordo entre a Fórmula 1 e o Autódromo Internacional do Algarve, no sul de Portugal, tem vigência de dois anos.

O circuito de 4,6 km "oferece aos pilotos um desafio técnico com mudanças de altitude espetaculares, terminando em uma descida para a última curva à direita, antes da reta dos boxes", explica a F1 em um comunicado.

Nenhuma data foi antecipada para o GP de Portugal, mas a prova deverá substituir no calendário a corrida dos Países Baixos, disputada no final de agosto e que deixará a F1 depois de 2026.

O Autódromo Internacional do Algarve estreou no Mundial de F1 em outubro de 2020, durante a pandemia de covid-19, e permaneceu no calendário em 2021.

Antes desta breve etapa no país, Portugal recebeu seu primeiro GP de F1 em 1958 na cidade do Porto, antes de seguir em 1959 para Monsanto. Estoril recebeu etapas da Fórmula 1 entre 1984 e 1996.

Tópicos relacionados:

2027 2028 auto f1 por

