Internacional

Carro de autores de ataque em Sydney tinha bandeiras do Estado Islâmico, diz polícia

AFP
AFP
16/12/2025 00:02

O carro utilizado pelos autores do ataque a tiros em um praia de Sydney, pai e filho, continha duas bandeiras do Estado Islâmico, além de bombas, informou a polícia australiana nesta terça-feira (16, data local). 

O veículo, encontrado perto da praia de Bondi estava registrado em nome do filho e continha "duas bandeiras caseiras do Estado Islâmico", além de artefatos explosivos improvisados, disse o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, a jornalistas.

djw/sft/abs/rpr

Tópicos relacionados:

ataque australia crime terrorismo tiros

