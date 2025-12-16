Carro de autores de ataque em Sydney tinha bandeiras do Estado Islâmico, diz polícia

O carro utilizado pelos autores do ataque a tiros em um praia de Sydney, pai e filho, continha duas bandeiras do Estado Islâmico, além de bombas, informou a polícia australiana nesta terça-feira (16, data local).

O veículo, encontrado perto da praia de Bondi estava registrado em nome do filho e continha "duas bandeiras caseiras do Estado Islâmico", além de artefatos explosivos improvisados, disse o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, a jornalistas.

djw/sft/abs/rpr