Brigitte Macron diz que lamenta se feriu 'mulheres vítimas' com comentários sobre feministas

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, disse na noite desta segunda-feira (15) que lamenta se feriu "mulheres vítimas" de violência sexual, em sua primeira reação à polêmica que criou ao chamar um grupo de ativistas feministas de "vadias estúpidas".

A mulher do presidente Emmanuel Macron usou essa expressão para se referir a mulheres que interromperam, no último dia 6, um show do humorista Ary Abittan aos gritos de "estuprador". Em 2021, ele foi acusado de estupro por uma mulher, mas os investigadores arquivaram o caso dois anos depois, por falta de provas.

"Lamento se feri as mulheres vítimas. É nelas, e apenas nelas, que penso", disse Brigitte, 72, em entrevista ao veículo Brut, na qual explicou que seus comentários eram privados e dirigidos a quatro pessoas.

Ao ser questionada se estava arrependida, a primeira-dama respondeu: "Verdade, sou mulher do presidente da República, mas, antes de tudo, sou eu mesma. Portanto, no âmbito privado, posso me soltar de uma forma que não é totalmente apropriada."

"Queria tranquilizá-lo [Arbittan], certamente de forma desajeitada, mas não tinha outras palavras naquele momento", disse a primeira-dama, defendendo seu "direito de falar" e pensar. Ela afirmou que não sabia que a conversa estava sendo gravada.

As declarações de Brigitte geraram uma onda de apoio às ativistas. Celebridades publicaram mensagens em redes sociais em que diziam: "Eu também sou uma vadia estúpida."

