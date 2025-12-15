Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump avalia reclassificar maconha como droga menos perigosa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 22:04

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (15) que sua administração poderia impulsionar a flexibilização das restrições federais sobre a maconha, reclassificando-a como uma droga menos perigosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Estamos considerando isso", declarou Trump à imprensa quando foi questionado se estava sendo discutida uma ordem executiva sobre o tema.

"Muita gente quer que a reclassificação aconteça, porque isso permitiria uma grande quantidade de pesquisas que não podem ser realizadas a menos que haja a reclassificação, então estamos considerando isso seriamente", disse.

Em nível federal, a maconha está atualmente classificada como uma substância da Lista I (1), no mesmo nível de drogas como a heroína e o LSD. O governo considera que essas drogas têm alto potencial de abuso e não têm uso aceito para tratamento médico.

No entanto, dezenas de estados do país já contam com programas legais de maconha medicinal, e muitos também aprovaram seu uso recreativo.

Segundo um relatório recente do Washington Post, Trump pretende impulsionar uma reclassificação para a Lista III, que inclui substâncias consideradas com valor médico e menor potencial de abuso.

Essa categoria inclui a cetamina e os esteroides anabolizantes.

A reclassificação não significa legalização nem descriminalização, mas a flexibilização das restrições federais poderia ter efeitos em cadeia, como a redução das barreiras para a realização de pesquisas.

Também poderia ter implicações fiscais importantes para as empresas que cultivam e vendem cannabis de forma legal.

O presidente dos Estados Unidos não pode reclassificar uma droga de forma unilateral. O Washington Post informou que está previsto que Trump assine uma ordem executiva instruindo as agências federais a buscarem a reclassificação.

A administração do democrata Joe Biden já havia tentado a reclassificação, mas os esforços estagnaram e não foram concluídos antes de Trump assumir o cargo no início de 2025.

mdo/des/db/mel/lm/rpr

Tópicos relacionados:

cannabis drogas eua maconha politica saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay