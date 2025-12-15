AFA acusa Milei de tê-la escolhido como 'alvo de suas ambições políticas'

A Associação do Futebol Argentino (AFA) acusou, nesta segunda-feira (15), o presidente do país, Javier Milei, de tê-la escolhido como "alvo de suas ambições políticas", depois que uma senadora governista denunciou dirigentes da entidade de corrupção.

A senadora Patricia Bullrich acusou o presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, e seu tesoureiro, Pablo Toviggino, no tribunal de ética da Conmebol de terem violado suas políticas anticorrupção e antissuborno.

A denúncia, parte dela compartilhada por Bulllrich na rede social X, aponta supostos atentados aos "princípios de integridade, dever fiduciário, conflito de interesses, transparência nas contratações, uso adequado de recursos e prevenção de lavagem de dinheiro".

Em resposta à senadora, a AFA publicou um comunicado no qual defende a gestão de Tapia e Toviggino, afirmando que ambos assumiram em 2017 "uma instituição devastada" e que sua gestão "recuperou a posição que [a entidade] ocupava no futebol mundial".

"Tudo o que foi feito foi gerido ao longo e apesar de três governos diferentes. Cada um, à sua maneira, escolhendo a AFA como alvo de suas ambições políticas", afirma a nota.

A AFA afirma que teve que suportar "constantes ameaças de intervenção" por parte do governo de Mauricio Macri (2015-2019) e que seu sucessor, Alberto Fernández (2019-2023), procurou "ungir seu próprio candidato" contra a vontade dos clubes.

A entidade ainda acusa Milei de ter realizado "um ataque coordenado" para obstruir seu funcionamento.

O atual governo tentou "impor as Sociedades Anônimas Esportivas [modelo similar ao das SAFs no Brasil], contra a liberdade que os clubes têm, através de seus dirigentes, de escolher o modelo de Associações Civis sem fins lucrativos", acrescenta a nota.

A denúncia de Bullrich surge uma semana depois de a Justiça argentina realizar diligências nas sedes da AFA e de vários clubes em uma investigação de lavagem de dinheiro.

Em paralelo, ainda que em uma outra investigação pelo mesmo crime, uma casa no norte de Buenos Aires foi alvo de uma operação de busca e apreensão sobre um suspeito de ser laranja do cartola máximo do futebol argentino.

A Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA) também denunciou a AFA na semana passada por suposto desvio de impostos e recursos da previdência social.

Tapia nega qualquer irregularidade em sua gestão.

