Atentado em Sydney parece ter sido motivado por 'ideologia do Estado Islâmico', diz premier
O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse nesta terça-feira (16) que o ataque contra uma multidão que celebrava uma festa judaica em uma praia de Sydney parece ter sido "motivado pela ideologia" do grupo jihadista Estado Islâmico.
Albanese referia-se ao ataque a tiros deste domingo em que um pai e seu filho mataram 15 pessoas e feriram mais de 40 na praia de Bondi.
