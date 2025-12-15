Assine
Internacional

Wall Street fecha no vermelho antes de dados sobre emprego

AFP
AFP
15/12/2025 19:55

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira, em meio à cautela antes da divulgação dos dados mensais sobre o emprego nos Estados Unidos e ao desinteresse por algus papéis relacionados à inteligência artificial (IA).

Após uma abertura positiva, o Dow Jones caiu 0,09%; o Nasdaq, 0,59%; e o S&P 500 fechou em baixa de 0,16%.

"Embora os mercados tenham começado bem a semana, o avanço sólido das ações foi breve, diante das pressões de venda", resumiu José Torres, da Interactive Brokers. 

"Houve uma certa tendência para a venda. Nada importante, mas o suficiente para conter os índices", comentou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

A gigante da computação em nuvem Oracle teve o terceiro dia consecutivo de baixa, período em que a ação da empresa caiu mais de 17%. A Broadcom, especialista em produção de chips, teve um movimento semelhante.

No campo macroeconômico, o mercado estará focado amanhã nos dados de novembro sobre o emprego nos Estados Unidos, um indicador-chave, ao se levar em conta que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) "ainda deixa claro que está mais concentrado na parte do seu mandato relacionada ao emprego", observou O'Hare. 

O Fed tem o duplo objetivo de alcançar o pleno emprego e a estabilidade dos preços. Os três cortes consecutivos de juros em 2025 buscaram dar fôlego ao mercado de trabalho.

