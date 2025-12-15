Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Com gol de Wesley, Roma vence Como e fica a 3 pontos da liderança no Italiano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 19:20

compartilhe

SIGA

A Roma se colocou a três pontos da líder Inter de Milão ao vencer o Como por 1 a 0 nesta segunda-feira (15), no Estádio Olímpico, no jogo que fechou a 15ª rodada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os 'giallorossi', que vinham de duas derrotas na competição, venceram graças ao gol do lateral brasileiro Wesley (60'), que marcou pela terceira vez na temporada.

Com o resultado, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini permanece na quarta colocação com 30 pontos, três atrás da Inter de Milão, que no domingo assumiu a liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa (16º)

O vice-líder é o Milan (32 pontos), que tropeçou na rodada ao empatar em casa com o Sassuolo (9º) em 2 a 2, e o terceiro colocado é o Napoli (31 pontos), derrotado pela Udinese (10ª) por 1 a 0.

Por sua vez, o Como sofre sua terceira derrota no campeonato, a segunda consecutiva, cai para a sétima posição, com 24 pontos.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

  

   - Sexta-feira:

   Lecce - Pisa                        1 - 0

  

   - Sábado:

   Torino - Cremonese                  1 - 0

   Parma - Lazio                       0 - 1

   Atalanta - Cagliari                 2 - 1

  

   - Domingo:

   Milan - Sassuolo                    2 - 2

   Fiorentina - Hellas Verona          1 - 2

   Udinese - Napoli                    1 - 0

   Genoa - Inter                       1 - 2

   Bologna - Juventus                  0 - 1

  

   - Segunda-feira:

   Roma - Como                         1 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   33  15  11   0   4  34  14  20

    2. Milan                   32  15   9   5   1  24  13  11

    3. Napoli                  31  15  10   1   4  22  13   9

    4. Roma                    30  15  10   0   5  16   8   8

    5. Juventus                26  15   7   5   3  19  14   5

    6. Bologna                 25  15   7   4   4  23  13  10

    7. Como                    24  15   6   6   3  19  12   7

    8. Lazio                   22  15   6   4   5  17  11   6

    9. Sassuolo                21  15   6   3   6  21  19   2

   10. Udinese                 21  15   6   3   6  16  22  -6

   11. Cremonese               20  15   5   5   5  18  18   0

   12. Atalanta                19  15   4   7   4  19  18   1

   13. Torino                  17  15   4   5   6  15  26 -11

   14. Lecce                   16  15   4   4   7  11  19  -8

   15. Cagliari                14  15   3   5   7  15  21  -6

   16. Genoa                   14  15   3   5   7  16  23  -7

   17. Parma                   14  15   3   5   7  10  18  -8

   18. Hellas Verona           12  15   2   6   7  13  22  -9

   19. Pisa                    10  15   1   7   7  10  20 -10

   20. Fiorentina               6  15   0   6   9  12  26 -14

jr/hpa/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay