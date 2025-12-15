Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia afirma que atingiu submarino russo pela primeira vez na guerra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 17:14

compartilhe

SIGA

A Ucrânia afirmou, nesta segunda-feira (15), que seus drones submarinos atacaram com sucesso um submarino russo atracado no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, pela primeira vez em sua guerra com a Rússia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Kiev intensificou nas últimas semanas os ataques navais contra o que afirmou serem navios vinculados à Rússia no Mar Negro. As forças russas atacam regularmente o porto ucraniano de Odessa.

Dois navios de carga turcos foram atingidos nos últimos dias, no que Kiev chamou de ataques contra alvos russos. A Turquia pediu o fim dos ataques a portos e instalações de energia, e alertou para uma "escalada" na região.

O serviço de segurança ucraniano SBU reivindicou hoje a autoria de um ataque contra um submarino russo. "O Serviço de Segurança da Ucrânia realizou outra operação especial única e lançou um ataque naval no porto de Novorossiysk", afirmou, no aplicativo Telegram. "Pela primeira vez na História, os drones submarinos Sub Sea Baby explodiram um submarino russo."

O SBU afirmou que o submarino, que "transportava quatro lançadores de mísseis de cruzeiro Kalibr" usados para atacar o território ucraniano, sofreu "danos críticos e ficou fora de combate". A Rússia não comentou as afirmações.

Desde o começo da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia ataca embarcações russas no Mar Negro com drones e mísseis.

bur-mmp/tw/hgs/mb/lb/mvv

Tópicos relacionados:

conflito russia submarino ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay