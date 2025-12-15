Trump vincula morte de cineasta Rob Reiner a 'louca obsessão' por ele

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que Rob Reiner e sua esposa morreram devido à "louca obsessão" do célebre cineasta contra ele, o que desencadeou fortes críticas de republicanos e democratas enquanto a polícia investiga o caso como homicídio.

Os Reiner morreram "supostamente por causa da raiva que [o cineasta] provocava nos outros devido à sua grave, persistente e incurável condição mental" anti-Trump, afirmou o mandatário em sua plataforma Truth Social.

O presidente usou o termo "Trump Derangement Syndrome" (TDS), popularizado por seus apoiadores para designar o que consideram uma hostilidade irracional contra o republicano, a ponto de ser comparável a uma doença mental.

"Era conhecido por enlouquecer as pessoas com sua louca obsessão pelo presidente Donald J. Trump", escreveu ainda o presidente, que concluiu sua mensagem exclamando: "Que Rob e Michele descansem em paz!"

Trump, acostumado a vincular os acontecimentos da atualidade à própria pessoa, é visto como particularmente rancoroso. Desde o seu retorno ao poder em janeiro, declarou publicamente que "odeia" seus adversários.

Sua mensagem sobre a morte de Reiner indignou várias figuras do mundo político, inclusive nas fileiras republicanas.

"Esta é uma tragédia familiar, não se trata de política nem de inimigos políticos", respondeu no X a congressista republicana Marjorie Taylor Greene, ex-aliada de Trump que se tornou uma crítica.

"Muitas famílias lidam com um familiar com dependência de drogas e problemas de saúde mental. É incrivelmente difícil e deve ser tratado com empatia, especialmente quando termina em assassinato", acrescentou.

Os comentários de Trump ocorreram depois que a polícia anunciou que o filho de Reiner, Nick, havia sido detido e levado a uma prisão de Los Angeles sob suspeita de ter matado os pais.

Democratas também responderam furiosamente. "A falta de empatia e elegância para com a família Reiner num momento de profunda perda e luto é patética e reveladora", disse no X David Axelrod, ex-assessor do presidente democrata Barack Obama e atual analista político da CNN.

