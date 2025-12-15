FBI desbarata suposto plano terrorista de grupo de 'extrema esquerda' nos EUA

Quatro pessoas foram presas por conta de um suposto complô de um grupo antigovernamental de "extrema esquerda" para realizar atentados com bombas na véspera de Ano Novo em Los Angeles, informaram as autoridades nesta segunda-feira (15).

Os suspeitos faziam parte de uma "facção radical" do grupo conhecido como Frente de Libertação da Ilha da Tartaruga (TILF, na sigla em inglês), afirmou no X o diretor do FBI, Kash Patel.

Patel descreveu o TILF como "um grupo extremista de ideologia pró-palestina, antipolícia e antigovernamental".

"Eles estariam planejando ataques coordenados com artefatos explosivos improvisados na véspera de Ano Novo em cinco locais distintos de Los Angeles", disse.

O diretor do FBI afirmou, ainda, que agentes do escritório de Nova Orleans prenderam uma quinta pessoa ligada ao TILF, que supostamente planejava "um ataque violento independente".

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou que as prisões "evitaram o que teria sido um complô terrorista horrível" no condado de Orange e em Los Angeles, no estado da Califórnia.

Segundo Bondi, a organização também planejava atacar agentes e veículos utilizados pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês).

cl/mlm/lb/mr/lm/mvv