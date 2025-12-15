Assine
Internacional

EUA e Paraguai assinam acordo de cooperação militar

AFP
AFP
15/12/2025 16:14

Os Estados Unidos e o Paraguai assinaram, nesta segunda-feira (15), um acordo de cooperação militar que "estabelece um marco claro para a presença e as atividades" do pessoal americano no país sul-americano, informou o Departamento de Estado.

O Acordo sobre o Status das Forças (Sofa, na sigla em inglês) foi assinado em Washington pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e por seu homólogo paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano.

O pacto facilita "o treinamento bilateral e multinacional, a assistência humanitária, a resposta a desastres e outros interesses compartilhados em matéria de segurança", segundo detalhou um comunicado.

O Sofa "reflete o compromisso dos Estados Unidos de coordenar-se estreitamente com o Paraguai em matéria de segurança regional", declarou Rubio, citado no texto.

Os Estados Unidos têm numerosos acordos desse tipo em todo o mundo, para definir o marco legal, as responsabilidades e os direitos do pessoal militar quando está sob jurisdição estrangeira.

jz/ad/lm/mvv

