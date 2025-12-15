Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Transbordamento de rio deixa 20 mortos e dezenas de desaparecidos na Bolívia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 14:52

compartilhe

SIGA

Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após o transbordamento do rio Piraí no leste da Bolívia no fim de semana, segundo um novo balanço oficial divulgado nesta segunda-feira (15).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um relatório inicial divulgado no sábado indicava três mortes em El Torno, o município mais atingido pelas enchentes.

"Infelizmente, [os números oficiais] apontam para 20 mortos. Temos dezenas de desaparecidos", disse o vice-ministro da Defesa Civil, Alfredo Troche, em entrevista à Rádio Panamericana. 

Fortes chuvas fizeram o rio transbordar e as consequentes inundações afetaram as comunidades de El Torno e Colpa Bélgica, nos arredores da cidade de Santa Cruz. Mais de 2.000 famílias foram afetadas, acrescentou Troche.

Algumas pessoas ficaram ilhadas em telhados e copas de árvores em busca de refúgio, segundo autoridades municipais. 

"Meu filho acabou dormindo no telhado", disse à AFP Elia Castro, uma professora de El Torno. 

Seu filho, preso em um centro de detenção de menores, teve de alcançar as partes altas do edifício, junto com mais de uma centena de detentos. 

As equipes de resgate intensificaram a busca por desaparecidos, em meio à previsão de novas chuvas.

- Crise -

Durante o fim de semana, o presidente Rodrigo Paz convocou um "gabinete de crise", composto por ministros e autoridades policiais e militares.

Ele alertou que as chuvas persistiriam e que o país enfrentaria uma "situação muito complexa". 

"Nestes primeiros dias da estação chuvosa, batemos todos os supostos recordes dos últimos 100 anos", advertiu o presidente, que assumiu o cargo em 8 de novembro.

Brigadas de resgate ainda trabalham para retirar as pessoas que permanecem no local. No domingo, 281 pessoas foram evacuadas, segundo a Defesa Civil. 

“Há muita gente afetada. A água destruiu muitas fazendas, povoados inteiros. Precisamos de ajuda”, disse à AFP Jorge Trelles, caminhoneiro em El Torno. 

O Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Senamhi) da Bolívia ainda mantém alerta vermelho na região, por “elevações repentinas com alta probabilidade de transbordamentos” no rio Piraí, em Santa Cruz. 

Também alertou para transbordamentos muito prováveis no rio Maniquí, na região amazônica de Beni, ao norte do país. 

A temporada de chuvas na Bolívia geralmente começa em novembro e se estende até abril do ano seguinte. A última, que começou em novembro de 2024 e terminou em abril de 2025, deixou um total de 51 mortos, de acordo com dados oficiais.

gta/vel/mr/aa/ic

Tópicos relacionados:

bolivia clima inundacoes rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay