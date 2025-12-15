Assine
Milei receberá o presidente eleito do Chile na terça-feira

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 14:41

O presidente argentino, Javier Milei, receberá na terça-feira (16) o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, com quem compartilha uma forte afinidade ideológica, disse uma fonte da Presidência argentina à AFP. 

Esta será a primeira viagem ao exterior de Kast, um advogado conservador de 59 anos, que derrotou a comunista moderada Jeannette Jara no domingo com 58% dos votos.

Tópicos relacionados:

argentina chile diplomacia governo politica

