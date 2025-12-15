Alguns dos heróis esportivos internacionais de 2025

Carlos Alcaraz, Lando Norris, A'ja Wilson, Tadej Pogacar e Armand Duplantis são alguns dos grandes heróis esportivos de 2025.

- Carlos Alcaraz: a virada do ano -

Uma virada que entrou para a história do tênis. Carlos Alcaraz protagonizou um dos maiores momentos do esporte neste ano ao vencer a final de Roland Garros contra seu grande rival, o italiano Jannik Sinner, que teve três chances de fechar o jogo com 5-4 e 40-0 no terceiro set.

O espanhol venceu no tie-break do quinto set depois de cinco horas e meia de jogo na final mais longa do Grand Slam francês.

Foi o ponto alto de uma temporada dominada pelos dois melhores tenistas do circuito na atualidade. Alcaraz terminou o ano como número 1 do mundo, após dividir os quatro títulos de Grand Slam com Sinner.

O espanhol, que derrotou o italiano nas finais de Roland Garros e do US Open, caiu diante de Sinner nas finais de Wimbledon e do ATP Finals.

O italiano também conquistou o Aberto da Austrália pelo segundo ano consecutivo, derrotando o alemão Alexander Zverev.

- A'ja Wilson: revolução na WNBA -

A lista de conquistas da estrela do Las Vegas Aces está se tornando interminável. Será que ela já é a maior jogadora de basquete de todos os tempos?

A'ja Wilson conquistou nesta temporada seu terceiro título da WNBA, ao qual acrescentou um feito inédito no basquete feminino ou masculino: foi eleita a melhor jogadora da temporada regular (MVP) – pela quarta vez -, a melhor jogadora das finais e a melhor defensora do ano.

Além de seu talento nas quadras, a pivô de 29 anos é uma das grandes atrações de uma liga em pleno auge.

Eleita a atleta do ano de 2025 pela revista Time, Wilson, juntamente com Sabrina Ionescu, a jovem Caitlin Clark e Paige Bueckers, entre outras, levaram a WNBA a outra dimensão: elas se tornaram ícones culturais.

Com recorde de público nas arenas, um aumento significativo na audiência e um impacto constante nas redes sociais, a WNBA encontrou uma maneira de transcender o esporte, e A'ja Wilson está liderando essa revolução.

- Armand Duplantis: ao infinito e além -

O saltador com vara sueco Armand Duplantis continua a elevar seu nível com uma série de novos recordes mundiais. Campeão do mundo pela terceira vez consecutiva em setembro, em Tóquio, ele saltou 6,30 metros na capital japonesa, a nova melhor marca da história.

Foi a 14ª vez que Duplantes melhorou o recorde mundial do salto com vara: em fevereiro de 2020, com apenas 20 anos, ele o quebrou pela primeira vez, saltando 6,17 metros.

Desde então, ele vem quebrando o recorde de forma recorrente, elevando-o em 13 centímetros em apenas cinco anos.

Só em 2025, o sueco melhorou a marca três vezes: alcançou 6,28 m em pista coberta em Clermont-Ferrand e 6,29 m em Budapeste, em pista ao ar livre.

Com esses números, é difícil prever qual será o ápice de Duplantis em 2026.

- Tadej Pogacar: a lenda insaciável -

Quem pode parar, ou pelo menos diminuir o ritmo, do insaciável Tadej Pogacar? O ciclista esloveno de 27 anos provavelmente teve a melhor campanha de Clássicas de todos os tempos em 2025, com três vitórias (Volta de Flandres, Liège-Bastogne-Liège e Volta da Lombardia), um segundo lugar na Paris-Roubaix e um terceiro na Milão-San Remo.

Se somarmos a sua quarta vitória no Tour de France e o seu segundo título de campeão mundial no final de setembro em Kigali (Ruanda), o líder da equipe UAE reforça sua candidatura a melhor ciclista da história, numa disputa acirrada com o belga Eddy Merckx, apesar de ter conquistado um número ligeiramente inferior de vitórias em relação ao ano passado (20 vitórias contra 25 em 2024).

Com muitos anos pela frente, Pogacar encara 2026 com a mesma ambição. Ele buscará sua quinta vitória no Tour de France e, sobretudo, suas primeiras vitórias em Milão-San Remo e Paris-Roubaix, as duas últimas corridas clássicas que faltam em seu currículo.

- Lando Norris: campeão com emoção -

Depois de quatro anos de domínio do holandês Max Verstappen, a Fórmula 1 enfim teve emoção em 2025 e coroou um novo campeão: o britânico Lando Norris, piloto da McLaren.

Com sete vitórias e outros 11 pódios, Norris conseguiu superar seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e um renascido Verstappen, que lutou pelo título até a última corrida, em Abu Dhabi.

Após estrear na categoria em 2019, o piloto britânico levou cinco anos para conquistar sua primeira vitória, no GP de Miami de 2024.

A evolução da McLaren na última temporada e sua clara superioridade sobre os demais carros no grid fizeram de Norris e Piastri os favoritos a conquistar o título em 2025.

Durante vários meses, o campeonato pareceu destinado a um dos dois, mas Verstappen protagonizou uma recuperação espetacular na reta final e entrou na briga pelo título, dando à Fórmula 1 o suspense que faltou nos últimos anos.

