Piloto comercial afirma que quase colidiu com avião militar dos EUA perto da Venezuela

Repórter
15/12/2025 14:31

A companhia aérea JetBlue informou, nesta segunda-feira (15), que comunicou às autoridades americanas um suposto incidente envolvendo um de seus pilotos na semana passada, quando ele quase colidiu com um avião-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos perto da Venezuela. 

Os Estados Unidos mobilizaram uma grande frota de navios de guerra no Caribe e têm sobrevoado repetidamente a costa venezuelana como parte de sua ofensiva contra o que chamam de "narcoterroristas". 

"Quase tivemos uma colisão no ar", disse o piloto da JetBlue ao controle de tráfego aéreo em Curaçao — uma ilha na costa da Venezuela que faz parte do Reino dos Países Baixos — na sexta-feira, de acordo com uma gravação publicada no site LiveATC.net. 

"Eles não estavam com o transponder ligado. É um absurdo", disse o piloto da JetBlue sobre o avião da Força Aérea, observando que a aeronave de reabastecimento "se dirigia ao espaço aéreo venezuelano". 

O Comando Sul dos EUA, responsável pelas forças americanas na região, disse que está "analisando o caso". 

"A segurança continua sendo uma prioridade máxima e estamos trabalhando pelos canais apropriados para avaliar os fatos que envolvem a situação", disse o comando em um comunicado. 

A JetBlue elogiou sua tripulação "por relatar prontamente essa situação" à sua equipe de gestão, acrescentando em um comunicado: "Relatamos este incidente às autoridades federais e cooperaremos plenamente com qualquer investigação". 

Washington acusou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar o suposto "Cartel de Los Soles", que declarou uma organização "narcoterrorista" no mês passado, e ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares (cerca de 270 milhões de reais) por informações que levem à sua captura.

overflay