Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Estado Islâmico reivindica ataque contra forças de segurança sírias

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 14:18

compartilhe

SIGA

O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou a autoria de um ataque no domingo que matou quatro membros das forças de segurança sírias no noroeste do país, informou nesta segunda-feira (15) a organização Site, especializada em investigações antiterroristas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os soldados do Califado atacaram ontem uma patrulha do governo apóstata sírio na estrada de Maaret al-Numan com metralhadoras", segundo um comunicado do Estado Islâmico publicado pela Site.

O governo sírio anunciou no domingo que quatro membros de suas forças de segurança morreram e um quinto ficou ferido em um ataque contra sua patrulha na província de Idlib, no noroeste do país. 

Essa região era um reduto de grupos rebeldes e jihadistas, incluindo combatentes estrangeiros, antes de uma coalizão islamista depor o ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro de 2024. 

O ataque ocorreu um dia depois de dois soldados americanos e um civil terem sido mortos durante uma missão em Palmira, no centro da Síria, no que o exército dos EUA descreveu como uma "emboscada de um atirador" do EI.

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou o incidente como um ataque "contra os Estados Unidos e a Síria, em uma área muito perigosa da Síria" e prometeu "retaliação" contra os responsáveis. 

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad al-Shaibani, considerou o ataque de sábado "um novo desafio na luta contra o terrorismo".

As novas autoridades sírias estão tentando estabilizar o país após mais de uma década de guerra civil. Depois do ataque de sábado, as autoridades lançaram uma operação contra células do Estado Islâmico em toda a província de Homs, onde Palmira está localizada.

lar/nad/smw/hgs/mb/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua siria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay