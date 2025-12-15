Assine
Esquerda latino-americana precisa refletir sobre o avanço da extrema direita, afirma Sheinbaum

15/12/2025 14:06

A ascensão da extrema direita na América Latina, com a vitória de José Antonio Kast nas eleições presidenciais chilenas, deveria levar os movimentos de esquerda à reflexão, afirmou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira (15). 

A governante de esquerda, que horas antes havia parabenizado o candidato chileno nas redes sociais, foi questionada em sua coletiva de imprensa matinal sobre o avanço da extrema direita na região. 

"Este é um momento de reflexão para os movimentos progressistas na América Latina sobre por que essas circunstâncias ocorrem (...). Devemos analisar, em todo caso, o que aconteceu no Chile", respondeu Sheinbaum. 

A presidente reconheceu que os chilenos elegeram democraticamente "quem eles querem que os governe", mas também admitiu que aqueles à esquerda desejam ver "governos mais próximos do povo". 

Na noite de domingo, a presidente parabenizou o Chile e Kast pela eleição. "Confio que ambos os governos continuarão trabalhando para o bem de nossos países e da região", escreveu ela. 

Sheinbaum lidera o segundo governo de esquerda no México desde o final de 2024, sucedendo o de seu aliado Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

