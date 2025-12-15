Assine
França registrou um dos anos mais quentes em 2025

AFP
AFP
Repórter
15/12/2025 13:53

O ano de 2025 estará entre os mais quentes já registrados na França como consequência das mudanças climáticas, com uma temperatura média 1°C acima do normal, segundo uma avaliação preliminar publicada nesta segunda-feira (15) pela Météo-France. 

Embora não bata nenhum recorde, este ano deverá ser o quarto ou o terceiro mais quente na França desde o início dos registros em 1900, atrás de 2022 e 2023, e à frente de 2024, indica o serviço nacional de previsão do tempo. 

"Estamos dando continuidade a essa tendência" ligada às mudanças climáticas, "na qual os 10 anos mais quentes ocorreram depois de 2010 e os 3 anos mais quentes ocorreram depois de 2020", afirmou Virginie Schwarz, responsável da Météo-France, em coletiva de imprensa.

A nível global, 2025 está prestes a se tornar o segundo ano mais quente já registrado, praticamente empatado com o recorde estabelecido em 2023, segundo dados do observatório europeu Copernicus. 

Na França, a temperatura média anual é estimada em "cerca de 14,0°C, ou seja, uma anomalia de +1,0ºC em relação à normal [do período] 1991-2020", observa a Météo-France. 

O ano foi marcado por diversos episódios de temperaturas "anormalmente altas" em maio, junho, agosto, e também em novembro e início de dezembro, com recordes de calor superando os recordes de frio em dez vezes.

