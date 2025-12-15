Assine
Missão eleitoral da OEA em Honduras descarta fraude e diz que atraso de resultados 'não é justificável'

AFP
AFP
Repórter
15/12/2025 13:06

A missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Honduras constatou "falta de perícia" e "atrasos", mas descartou "indícios que levem a duvidar dos resultados" das eleições de 30 de novembro, segundo o relatório apresentado ao Conselho Permanente da organização.

A demora das autoridades eleitorais em divulgar os resultados definitivos "não é justificável", declarou o ex-chanceler paraguaio Eladio Loizaga ao ler o documento.

Honduras completa nesta segunda-feira (15) duas semanas sem saber quem será seu próximo presidente, após eleições em que o candidato conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve menos de dois pontos percentuais de vantagem sobre o também direitista Salvador Nasralla.

jz/mr/yr/aa

