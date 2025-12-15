Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Transbordamento de rio no leste da Bolívia deixa ao menos 20 mortos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 12:53

compartilhe

SIGA

Pelo menos 20 pessoas morreram no fim de semana devido à cheia do rio Piraí, no leste da Bolívia, informou nesta segunda-feira (15) o Vice-Ministério da Defesa Civil em uma nova atualização sobre a tragédia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Infelizmente, (os números oficiais) apontam para 20 mortos. Temos dezenas de desaparecidos", disse Alfredo Troche, chefe da agência, em entrevista à Rádio Panamericana. 

Fortes chuvas fizeram o rio transbordar e as consequentes inundações afetaram as comunidades de El Torno e Colpa Bélgica, nos arredores da cidade de Santa Cruz. Mais de 2.000 famílias foram afetadas, acrescentou Troche.

gta/vel/mr/aa

Tópicos relacionados:

bolivia clima inundacoes rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay