Transbordamento de rio no leste da Bolívia deixa ao menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram no fim de semana devido à cheia do rio Piraí, no leste da Bolívia, informou nesta segunda-feira (15) o Vice-Ministério da Defesa Civil em uma nova atualização sobre a tragédia.

"Infelizmente, (os números oficiais) apontam para 20 mortos. Temos dezenas de desaparecidos", disse Alfredo Troche, chefe da agência, em entrevista à Rádio Panamericana.

Fortes chuvas fizeram o rio transbordar e as consequentes inundações afetaram as comunidades de El Torno e Colpa Bélgica, nos arredores da cidade de Santa Cruz. Mais de 2.000 famílias foram afetadas, acrescentou Troche.

gta/vel/mr/aa