Homem que atropelou multidão em Liverpool se emociona em audiência que decidirá sua pena

O motorista que deixou 134 feridos ao atropelar, "em um ataque de fúria", torcedores do Liverpool que comemoravam o título do Campeonato Inglês, assistiu em lágrimas, nesta na segunda-feira (15), à primeira sessão da audiência que decidirá sua pena.

Paul Doyle, de 54 anos, "utilizou o seu veículo como uma arma", ressaltou o promotor durante a audiência, que durará dois dias, até terça-feira, no tribunal penal de Liverpool, noroeste de Inglaterra.

Em 26 de maio, o réu foi de carro buscar um amigo que havia participado no desfile de celebração, em Liverpool, quando se viu no meio dos torcedores reunidos no centro da cidade.

Doyle perdeu a calma ao tentar chegar ao seu destino, explicou o promotor Paul Greaney. "Em um ataque de fúria, avançou contra a multidão com a intenção de causar ferimentos graves às pessoas que estavam ali", acrescentou o promotor.

O motorista foi detido no local do incidente e, no fim de novembro, o juiz Andrew Menary declarou que ele poderia receber uma pena de prisão severa.

Este pai de três adolescentes, que também chorou nas audiências anteriores, pode ser condenado à prisão perpétua.

Depois de inicialmente se declarar inocente, Doyle admitiu ter atropelado deliberadamente a multidão, embora sem dar qualquer explicação para seu ato. A hipótese de um ato terrorista foi descartada desde o início.

Imagens captadas por uma câmara instalada em seu carro foram exibidas durante a audiência desta segunda-feira. A gravação mostra o motorista gritando e insultando os torcedores enquanto os atropela.

No total, 134 pessoas ficaram feridas, incluindo cerca de 50 que foram hospitalizadas, segundo a polícia.

A vítima mais jovem era um bebê de seis meses, que foi projetado para fora de seu carrinho, sem chegar a sofrer ferimentos graves.

Naquele dia, um homem conseguiu subir no carro e parou o veículo.

Em uma reviravolta inesperada, Paul Doyle admitiu em 26 de novembro as 31 acusações apresentadas contra ele, incluindo a tentativa de causar ferimentos graves de forma voluntária, o que pôs fim ao seu julgamento.

