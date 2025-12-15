Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Negociador ucraniano celebra avanços nas conversas com EUA sobre conflito com a Rússia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 12:21

compartilhe

SIGA

O principal negociador da Ucrânia nas conversas com os Estados Unidos para pôr fim ao conflito com a Rússia afirmou, nesta segunda-feira (15), que houve "avanços reais" na rodada de negociações de Berlim. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos foram construtivas e produtivas, e houve avanços reais", disse Rustem Umerov nas redes sociais. "Esperamos chegar a um acordo que nos aproxime da paz".

bur-mmp/asy/an/sag/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua paz russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay