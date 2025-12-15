Deputado de extrema direita é processado na Alemanha por saudação nazista no Parlamento

Um deputado do partido de extrema direita alemão AfD (Alternativa para a Alemanha) está sendo processado por ter feito uma saudação nazista na câmara baixa do Parlamento alemão em 2023, indicou a Promotoria de Berlim nesta segunda-feira (15).

Em outubro, o Bundestag suspendeu a imunidade do deputado da AfD Matthias Moosdorf, de 60 anos, devido a uma saudação hitlerista, para permitir a abertura de ações judiciais.

Nesta segunda-feira, a Promotoria alemã informou em um comunicado que iniciou um processo pelo uso de "símbolos anticonstitucionais", já que "o acusado teria saudado outro membro de seu partido com uma batida de calcanhar e uma saudação hitlerista no vestiário da entrada Leste do Reichstag, em 22 de junho de 2023".

Segundo a mesma fonte, o deputado tinha consciência de que o gesto "era visível para as pessoas presentes" no Bundestag.

Conhecido por sua proximidade à Rússia, Moosdorf é membro da AfD desde 2016. Músico de profissão, é também professor honorário em um conservatório de música de Moscou.

Principal força de oposição após as eleições legislativas de fevereiro, a AfD lidera regularmente as pesquisas desde então. Membros e eleitos do partido chamam frequentemente a atenção da mídia devido a declarações consideradas racistas ou a referências nazistas.

lep/alf/cn/mab/mb/yr/aa