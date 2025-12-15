Assine
Internacional

Compromisso do Partido Socialista espanhol com o feminismo é 'absoluto', diz Pedro Sánchez após denúncias

AF
AFP
Repórter
15/12/2025 10:11

O "compromisso" do Executivo espanhol, de esquerda, e do Partido Socialista (PSOE) com o feminismo é "absoluto", afirmou nesta segunda-feira (15) o presidente do Governo, Pedro Sánchez, após uma recente série de denúncias de suposto assédio sexual envolvendo seu partido.

"O compromisso do Governo e do Partido Socialista com o feminismo é absoluto", afirmou Sánchez no início de uma coletiva de imprensa em Madri para fazer um balanço da ação do Governo nos últimos meses.

Durante sua longa aparição, Sánchez também defendeu seu governo e seu partido contra as acusações de corrupção que recentemente afetaram alguns de seus colegas e pessoas próximas, questões que, segundo ele, "estão na mente" da opinião pública.

"Cometemos erros, como todos, mas todos os avanços alcançados na igualdade de gênero sempre foram conquistados (...) sob governos progressistas", afirmou. 

"Não aceitaremos lições de quem vota contra esses avanços", acrescentou, referindo-se aos ataques da oposição de direita e extrema direita, que acusam a esquerda de hipocrisia em relação às mulheres e ao feminismo. 

Esta foi a declaração mais extensa de Sánchez sobre o assunto desde que uma série de denúncias de assédio sexual dentro do Partido Socialista começou a vir à tona há alguns dias, situação que levou o jornal El País a estampar a manchete "Governo de Sánchez, em seus momentos mais críticos" em sua primeira página neste fim de semana.

Um dos casos mais notórios, que veio à tona esta semana, envolve Francisco Salazar, um ex-colaborador próximo de Sánchez em La Moncloa, de onde foi afastado há meses após denúncias de assédio sexual. 

O caso ganhou repercussão há alguns dias, quando as denunciantes declararam à imprensa que não haviam sido contatadas pelo Partido Socialista durante meses, apesar de terem apresentado uma denúncia contra Salazar.

rbj/rs/jvb/aa/fp

Tópicos relacionados:

espanha governo politica

