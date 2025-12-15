Inundações deixam 37 mortos em cidade marroquina

Pelo menos 37 pessoas morreram em inundações repentinas no domingo (14) na cidade costeira marroquina de Safi, afetada por fortes chuvas, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

Este é o maior número de vítimas provocado por tempestades no país em mais de uma década.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma torrente de água lamacenta que arrastou veículos e latas de lixo pelas ruas de Safi, que fica a 300 quilômetros da capital, Rabat.

"Quatorze pessoas estão sendo atendidas no hospital Mohammed V de Safi, duas delas no CTI", indicaram as autoridades, que afirmaram que as operações de resgate e assistência continuam.

"É um dia sombrio", declarou à AFP um morador da região, Hamza Chdouani.

Durante a noite, o nível da água baixou e os moradores conseguiram procurar seus pertences. Contudo, o serviço meteorológico prevê mais chuvas na terça-feira em grande parte de Marrocos.

As fortes chuvas e as inundações são relativamente frequentes em Marrocos, apesar de sete anos consecutivos de uma seca severa no país.

