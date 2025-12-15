Assine
Inundações deixam 37 mortos em cidade marroquina

AFP
AFP
Repórter
15/12/2025 08:49

Pelo menos 37 pessoas morreram em inundações repentinas no domingo (14) na cidade costeira marroquina de Safi, afetada por fortes chuvas, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

Este é o maior número de vítimas provocado por tempestades no país em mais de uma década.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma torrente de água lamacenta que arrastou veículos e latas de lixo pelas ruas de Safi, que fica a 300 quilômetros da capital, Rabat.

"Quatorze pessoas estão sendo atendidas no hospital Mohammed V de Safi, duas delas no CTI", indicaram as autoridades, que afirmaram que as operações de resgate e assistência continuam.

"É um dia sombrio", declarou à AFP um morador da região, Hamza Chdouani.

Durante a noite, o nível da água baixou e os moradores conseguiram procurar seus pertences. Contudo, o serviço meteorológico prevê mais chuvas na terça-feira em grande parte de Marrocos. 

As fortes chuvas e as inundações são relativamente frequentes em Marrocos, apesar de sete anos consecutivos de uma seca severa no país.

