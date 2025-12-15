Greve provoca o fechamento do Louvre

O Louvre está fechado nesta segunda-feira (15) devido a uma convocação de greve dos sindicatos, que protestam contra as condições de trabalho no museu, o mais visitado do mundo.

Na entrada do estabelecimento, perto da grande pirâmide de vidro, um cartaz informava: "A abertura do museu está adiada. Informaremos as condições de uma possível abertura o mais rápido possível".

Pouco depois, os funcionários do Louvre votaram pela continuidade da greve para protestar contra as "condições de trabalho deterioradas" e os "recursos insuficientes" no museu.

Quase 400 funcionários votaram "por unanimidade" a favor da greve, que poderá ser prorrogada, anunciaram os sindicatos CGT e CFDT.

"Visitar o Louvre se tornou uma verdadeira pista de obstáculos", advertiram os sindicatos no anúncio da convocação da greve, em 8 de dezembro.

Os visitantes que já estavam com ingresso não esconderam a frustração.

Pietra, uma brasileira de 27 anos que está em Paris com a família por quatro dias, disse que estava "muito decepcionada" com o fechamento, mas afirmou que tentaria retornar em algumas horas.

A direção do museu, procurada pela AFP, informou que estava contabilizando os funcionários que não aderiram à greve para tentar abrir o estabelecimento em algum momento do dia.

O Louvre, que em 2024 recebeu quase nove milhões de visitantes, está no olho do furacão desde o espetacular roubo de 19 de outubro, quando quatro homens invadiram o local por uma janela e levaram, em poucos minutos, diversas joias da Coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares.

O estabelecimento também teve que fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do edifício e sofreu, há algumas semanas, um vazamento de água que danificou centenas de obras da biblioteca de Antiguidades Egípcias.

