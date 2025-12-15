Assine
Internacional

China: vendas no varejo registram crescimento mais lento em três anos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/12/2025 06:31

As vendas no varejo na China registraram em novembro o crescimento mais lento em quase três anos, o que demonstra as dificuldades que o país enfrenta para reaquecer o consumo, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

O comércio varejista aumentou 1,3% em termos anuais em novembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE), o ritmo mais lento desde dezembro de 2022, quando o país acabou com as restrições severas contra a covid-19.

O resultado ficou abaixo da previsão da agência financeira Bloomberg, de 2,9%.

A China tentou reativar o consumo interno nos últimos anos, abalado por uma prolongada crise de endividamento no enorme setor imobiliário do país. 

Apesar do baixo nível de gastos, a economia da China consegue manter bons resultados graças às exportações robustas, que permanecem resilientes apesar da guerra comercial com os Estados Unidos.

