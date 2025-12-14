Real Madrid sofre, mas vence Alavés e dá fôlego a Xabi Alonso
compartilheSIGA
O Real Madrid sofreu neste domingo (14) para derrotar o Alavés por 2 a 1, em jogo correspondente à 16ª rodada do Campeonato Espanhol, dando fôlego ao técnico Xabi Alonso, muito contestado nos últimos dias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O atacante francês Kylian Mbappé abriu o placar para o time merengue aos 24 minutos em um contra-ataque e o goleiro Thibaut Courtois evitou o empate em lance cara a cara com Pablo Ibáñez no final do primeiro tempo.
No entanto, Carlos Vicente (68') marcou para o Alavés em jogada validada pelo VAR, mas o empate durou pouco, até Rodrygo (76') receber de Vinícius Júnior e deu a vitória ao Real Madric.
O jogo era uma prova de fogo para Xabi Alonso, depois das derrotas contra Celta (2 a 0) e Manchester City (2 a 1), ambas no Santiago Bernabéu.
Tanto que Vini Jr. comemorou o gol de Rodrygo com um efusivo abraço no treinador espanhol.
Com o resultado, o Real Madrid soma 39 pontos e segue à caça do líder Barcelona (43 pts), que no sábado venceu o Osasuna por 2 a 0 no Camp Nou.
Nos demais jogos disputados neste domingo, o Sevilla (9º) goleou o Oviedo (19º) por 4 a 0 e o Celta (8º) bateu o Athletic Bilbao (7º) por 2 a 0.
Já o duelo entre Levante (20º) e Villarreal (3º), programado para acontecer no estádio Ciutat de Valencia, teve que ser adiado devido a um alerta de chuva, segundo a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).
"Por recomendações de segurança em relação às chuvas torrenciais previstas na Comunidade Valenciana e na sequência dos alertas vermelhos da AEMET (Agência Estatal de Meteorologia), o Juiz de Competições Profissionais da RFEF decidiu adiar a partida", afirmou a federação em comunicado.
A RFEF deu a ambos os clubes cinco dias úteis para proporem uma nova data. Segundo a imprensa local, o dia 7 de janeiro está sendo considerado, na semana da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.
-- Jogos da 16a rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Real Sociedad - Girona 1 - 2
- Sábado:
Atlético de Madrid - Valencia 2 - 1
Mallorca - Elche 3 - 1
Barcelona - Osasuna 2 - 0
Getafe - Espanyol 0 - 1
- Domingo:
Sevilla - Real Oviedo 4 - 0
Celta Vigo - Athletic Bilbao 2 - 0
Alavés - Real Madrid 1 - 2
- Segunda-feira:
(17h00) Rayo Vallecano - Betis
. Adiado:
Levante - Villarreal
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29
2. Real Madrid 39 17 12 3 2 34 16 18
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14
5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4
6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6
7. Athletic Bilbao 23 17 7 2 8 15 22 -7
8. Celta Vigo 22 16 5 7 4 20 19 1
9. Sevilla 20 16 6 2 8 24 24 0
10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5
11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1
12. Alavés 18 16 5 3 8 14 17 -3
13. Rayo Vallecano 17 15 4 5 6 13 16 -3
14. Mallorca 17 16 4 5 7 18 23 -5
15. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4
16. Osasuna 15 16 4 3 9 14 20 -6
17. Valencia 15 16 3 6 7 15 25 -10
18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15
19. Real Oviedo 10 16 2 4 10 7 26 -19
20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12
rsc/pm/cb