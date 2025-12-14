Assine
Real Madrid sofre, mas vence Alavés e dá fôlego a Xabi Alonso

AFP
AFP
14/12/2025 19:41

O Real Madrid sofreu neste domingo (14) para derrotar o Alavés por 2 a 1, em jogo correspondente à 16ª rodada do Campeonato Espanhol, dando fôlego ao técnico Xabi Alonso, muito contestado nos últimos dias.

O atacante francês Kylian Mbappé abriu o placar para o time merengue aos 24 minutos em um contra-ataque e o goleiro Thibaut Courtois evitou o empate em lance cara a cara com Pablo Ibáñez no final do primeiro tempo.

No entanto, Carlos Vicente (68') marcou para o Alavés em jogada validada pelo VAR, mas o empate durou pouco, até Rodrygo (76') receber de Vinícius Júnior e deu a vitória ao Real Madric.

O jogo era uma prova de fogo para Xabi Alonso, depois das derrotas contra Celta (2 a 0) e Manchester City (2 a 1), ambas no Santiago Bernabéu.

Tanto que Vini Jr. comemorou o gol de Rodrygo com um efusivo abraço no treinador espanhol.

Com o resultado, o Real Madrid soma 39 pontos e segue à caça do líder Barcelona (43 pts), que no sábado venceu o Osasuna por 2 a 0 no Camp Nou.

Nos demais jogos disputados neste domingo, o Sevilla (9º) goleou o Oviedo (19º) por 4 a 0 e o Celta (8º) bateu o Athletic Bilbao (7º) por 2 a 0.

Já o duelo entre Levante (20º) e Villarreal (3º), programado para acontecer no estádio Ciutat de Valencia, teve que ser adiado devido a um alerta de chuva, segundo a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Por recomendações de segurança em relação às chuvas torrenciais previstas na Comunidade Valenciana e na sequência dos alertas vermelhos da AEMET (Agência Estatal de Meteorologia), o Juiz de Competições Profissionais da RFEF decidiu adiar a partida", afirmou a federação em comunicado.

A RFEF deu a ambos os clubes cinco dias úteis para proporem uma nova data. Segundo a imprensa local, o dia 7 de janeiro está sendo considerado, na semana da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.

-- Jogos da 16a rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Real Sociedad - Girona              1 - 2

  

   - Sábado:

   Atlético de Madrid - Valencia       2 - 1

   Mallorca - Elche                    3 - 1

   Barcelona - Osasuna                 2 - 0

   Getafe - Espanyol                   0 - 1

  

   - Domingo:

   Sevilla - Real Oviedo               4 - 0

   Celta Vigo - Athletic Bilbao        2 - 0

   Alavés - Real Madrid                1 - 2

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Rayo Vallecano - Betis             

  

   . Adiado:

   Levante - Villarreal               

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               43  17  14   1   2  49  20  29

    2. Real Madrid             39  17  12   3   2  34  16  18

    3. Villarreal              35  15  11   2   2  31  13  18

    4. Atlético de Madrid      34  17  10   4   3  30  16  14

    5. Espanyol                30  16   9   3   4  20  16   4

    6. Betis                   24  15   6   6   3  25  19   6

    7. Athletic Bilbao         23  17   7   2   8  15  22  -7

    8. Celta Vigo              22  16   5   7   4  20  19   1

    9. Sevilla                 20  16   6   2   8  24  24   0

   10. Getafe                  20  16   6   2   8  13  18  -5

   11. Elche                   19  16   4   7   5  19  20  -1

   12. Alavés                  18  16   5   3   8  14  17  -3

   13. Rayo Vallecano          17  15   4   5   6  13  16  -3

   14. Mallorca                17  16   4   5   7  18  23  -5

   15. Real Sociedad           16  16   4   4   8  20  24  -4

   16. Osasuna                 15  16   4   3   9  14  20  -6

   17. Valencia                15  16   3   6   7  15  25 -10

   18. Girona                  15  16   3   6   7  15  30 -15

   19. Real Oviedo             10  16   2   4  10   7  26 -19

   20. Levante                  9  15   2   3  10  16  28 -12

