Ganhador do Nobel Bialiatsky pede a UE que negocie fim da repressão com Belarus

O dissidente bielorrusso e lauredo com o Prêmio Nobel da Paz, Ales Bialiatsky, libertado da prisão após um acordo entre Minsk e Washington, instou, neste domingo (14), a União Europeia a negociar com o governo bielorrusso para pôr fim à repressão.

"Pelo bem da sociedade europeia e de outras democracias, devemos pôr fim à repressão em Belarus", declarou Bialiatsky em uma entrevista à AFP na Lituânia.

"A repressão está sendo realizada pelo regime. Com quem mais deveríamos conversar, senão com o próprio regime?", acrescentou.

Sobre sua passagem pela prisão, o dissidente bielorrusso declarou que, embora "tenha passado por todas as dificuldades pelas quais passam os presos políticos bielorrussos: celas de isolamento e humilhação constante... o prêmio [Nobel] me salvou de coisas muito piores e desagradáveis que outros vivenciaram".

