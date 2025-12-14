Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ganhador do Nobel Bialiatsky pede a UE que negocie fim da repressão com Belarus

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/12/2025 15:35

compartilhe

SIGA

O dissidente bielorrusso e lauredo com o Prêmio Nobel da Paz, Ales Bialiatsky, libertado da prisão após um acordo entre Minsk e Washington, instou, neste domingo (14), a União Europeia a negociar com o governo bielorrusso para pôr fim à repressão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Pelo bem da sociedade europeia e de outras democracias, devemos pôr fim à repressão em Belarus", declarou Bialiatsky em uma entrevista à AFP na Lituânia.

"A repressão está sendo realizada pelo regime. Com quem mais deveríamos conversar, senão com o próprio regime?", acrescentou.

Sobre sua passagem pela prisão, o dissidente bielorrusso declarou que, embora "tenha passado por todas as dificuldades pelas quais passam os presos políticos bielorrussos: celas de isolamento e humilhação constante... o prêmio [Nobel] me salvou de coisas muito piores e desagradáveis que outros vivenciaram".

oc-rco/mb/pb/rm/rpr

Tópicos relacionados:

belarus direitos humanos prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay