Fifa entregará prêmio The Best nesta 3ª feira

14/12/2025 14:25

O prêmio The Best da Fifa será entregue na próxima terça-feira em Doha, anunciou a entidade em comunicado publicado neste domingo (14).

A cerimônia com 800 convidados será realizada na véspera da final da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo, também na capital do Catar.

Entre os favoritos, destaque para o Bola de Ouro Ousmane Dembélé (PSG), seu compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) e o jovem Lamine Yamal (Barcelona).

Outros atacantes do futebol europeu, como o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), também estão na lista de candidatos, e o vencedor será decidido por um "painel de especialistas" reunido pela Fifa.

Na categoria feminina, 17 jogadoras concorrem ao prêmio. A seleção da Inglaterra, bicampeã da Europa, conta com cinco candidatas, o mesmo número da Espanha.

Campeão da Champions League com o PSG, o espanhol Luis Enrique é o favorito entre os candidatos a melhor técnico, contra seis adversários entre os quais se destacam o holandês Arne Slot (Liverpool) e o alemão Hansi Flick (Barcelona).

No futebol feminino, a holandesa Sarina Wiegman é a favorita, depois de ter conquistado sua terceira Eurocopa consecutiva como treinadora.

Outros prêmios serão entregues aos melhores goleiros na categoria masculina e feminina, enquanto os prêmios Marta (feminino) e Puskas (masculino) reconhecerão os melhores gols do ano.

Os vencedores são escolhidos pelo voto dos torcedores, de representantes da imprensa e dos capitães e treinadores das seleções de futebol.

