Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Socorristas buscam três tripulantes de pesqueiro naufragado no norte de Portugal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/12/2025 14:03

compartilhe

SIGA

Socorristas portugueses se mobilizaram, neste domingo (14), após o naufrágio de um pesqueiro no Atlântico, perto da fronteira com a Espanha, e resgataram dois tripulantes enquanto outros três ainda estão desaparecidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A embarcação com cinco tripulantes afundou na manhã deste domingo perto da ilha de Insua, município de Caminha, informou a Autoridade Marítima Nacional de Portugal em um comunicado.

A polícia marítima e duas aeronaves de Portugal e Espanha iniciaram uma missão de resgate, localizando o capitão da embarcação e um pescador indonésio, que foram transportados para uma unidade hospitalar pelos bombeiros.

"No local, continua a busca por três pescadores de nacionalidade indonésia", acrescentou o comunicado.

bur-imm/rlp/mb/an/rm/aa

Tópicos relacionados:

acidente emergencia espanha lazer portugal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay