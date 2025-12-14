Socorristas buscam três tripulantes de pesqueiro naufragado no norte de Portugal

Socorristas portugueses se mobilizaram, neste domingo (14), após o naufrágio de um pesqueiro no Atlântico, perto da fronteira com a Espanha, e resgataram dois tripulantes enquanto outros três ainda estão desaparecidos.

A embarcação com cinco tripulantes afundou na manhã deste domingo perto da ilha de Insua, município de Caminha, informou a Autoridade Marítima Nacional de Portugal em um comunicado.

A polícia marítima e duas aeronaves de Portugal e Espanha iniciaram uma missão de resgate, localizando o capitão da embarcação e um pescador indonésio, que foram transportados para uma unidade hospitalar pelos bombeiros.

"No local, continua a busca por três pescadores de nacionalidade indonésia", acrescentou o comunicado.

