Queda de ônibus escolar na Colômbia deixa mais de 10 mortos

Mais de dez pessoas morreram neste domingo (14) no noroeste da Colômbia depois que um ônibus de passeio escolar caiu em um barranco, informou um governador.

Os estudantes estavam em uma excursão do Caribe colombiano para Medellín quando o acidente ocorreu, de acordo com uma publicação nas redes sociais do governador do departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

"Até o momento, mais de dez pessoas foram dadas como mortas e 20 ficaram feridas", acrescentou.

Rendón não especificou a idade das vítimas.

Imagens divulgadas pela mídia local mostram o ônibus destruído no fundo do barranco e uma equipe de resgate retirando pessoas em macas.

A Colômbia registrou uma média de 22 mortes no trânsito por dia em 2024, segundo a autoridade rodoviária.

das/dg/aa