Milan tropeça com Sassuolo e fica com liderança em risco
compartilheSIGA
O Milan, que começou o fim de semana na liderança do Campeonato Italiano, empatou em casa com o Sassuolo em 2 a 2 neste domingo (14), pela 14ª rodada, e deixou pontos importantes pelo caminho na luta pelo topo da tabela.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com 32 pontos, os 'Rossoneri' se mantêm provisoriamente à frente do Napoli (2º, 31 pts), que tem a oportunidade de se tornar líder isolado se vencer a Udinese.
Atrás no placar em San Siro desde o gol de Ismael Kone (13'), o Milan conseguiu empatar antes do intervalo com Davide Bartesaghi (34'), que marcou novamente no início do segundo tempo (47').
Mas faltando pouco mais de dez minutos para o fim da partida, Armand Lauriente (77') empatou para o Sassuolo.
"Fizemos um bom jogo. Dá para pensar que perdemos dois pontos, eu acho que ganhamos um ponto que pode ser importante", avaliou o técnico Massimiliano Allegri em entrevista à plataforma DAZN.
"Ainda há o que melhorar, porque sofremos muitos gols (...) Mas estamos entre os quatro primeiros, nosso objetivo na temporada", acrescentou.
O Milan também pode ser ultrapassado pela arquirrival Inter de Milão, que ainda neste domingo visita o Genoa.
Milan, Napoli, Inter e Bologna não farão jogos da Serie A no próximo fim de semana, já que estarão disputando a Supercopa da Itália entre 18 e 22 de dezembro.
-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Lecce - Pisa 1 - 0
- Sábado:
Torino - Cremonese 1 - 0
Parma - Lazio 0 - 1
Atalanta - Cagliari 2 - 1
- Domingo:
Milan - Sassuolo 2 - 2
(11h00) Fiorentina - Hellas Verona
Udinese - Napoli
(14h00) Genoa - Inter
(16h45) Bologna - Juventus
- Segunda-feira:
(16h45) Roma - Como
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11
2. Napoli 31 14 10 1 3 22 12 10
3. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19
4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7
5. Bologna 25 14 7 4 3 23 12 11
6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8
7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4
8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6
9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2
10. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0
11. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1
12. Udinese 18 14 5 3 6 15 22 -7
13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11
14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8
15. Genoa 14 14 3 5 6 15 21 -6
16. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6
17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8
18. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10
19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10
20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13
bur-dam/mb/an/cb