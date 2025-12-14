Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã condena ataque mortal contra celebração judaica em Sydney

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/12/2025 11:43

compartilhe

SIGA

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, neste domingo (14), o "ataque violento" em Sydney, que teve como alvo uma celebração judaica e deixou 11 mortos em uma praia australiana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Condenamos o ataque violento em Sydney, Austrália. O terrorismo e o assassinato de seres humanos, onde quer que sejam cometidos, são rejeitados e condenados", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqeri, no X.

pdm/hme/vl/mb/an/aa

Tópicos relacionados:

australia religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay