Zelensky reafirma sua disposição ao diálogo para um cessar-fogo

AFP
AFP
14/12/2025 09:43

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reafirmou sua disposição para dialogar antes das conversas com europeus e americanos agendadas para domingo e segunda-feira (14 e 15) em Berlim, com o objetivo de encontrar uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia. 

"A cúpula em Berlim é importante", declarou Zelensky durante uma coletiva de imprensa online, especificando que as conversas estavam agendadas para ocorrer na capital alemã "hoje e amanhã". 

Ele acrescentou que ainda não recebeu uma resposta dos Estados Unidos à versão mais recente do plano proposto para o fim do conflito, revisado esta semana por Kiev e seus aliados europeus e posteriormente enviado a Washington. 

Zelensky reiterou que Kiev quer garantias de segurança de seus aliados europeus e de Washington para dissuadir a Rússia de atacá-la novamente em caso de cessar-fogo. 

"Estamos considerando um plano-quadro de 20 pontos, que culmina em um cessar-fogo (...). Queremos garantir que a guerra não se repita", afirmou. 

Ele especificou que as "discussões bilaterais de segurança" atualmente consideram um mecanismo inspirado no Artigo 5 da Otan (que prevê a proteção mútua dos Estados-membros), sem a adesão formal da Ucrânia à Aliança Atlântica.

