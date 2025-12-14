Ataque a tiros em praia de Sydney foi um 'incidente terrorista', diz polícia
compartilheSIGA
A polícia australiana declarou neste domingo (14) que o ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney, foi um incidente "terrorista".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Devido às circunstâncias do incidente ocorrido às 21h36 desta noite, declarei-o como um incidente terrorista", afirmou o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, em uma coletiva de imprensa.
oho/rsc/aa