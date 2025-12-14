Começa a votação para o 2º turno da eleição presidencial no Chile

As urnas para o segundo turno das eleições presidenciais no Chile, entre o candidato de extrema direita José Antonio Kast e a comunista moderada Jeannette Jara, representante de uma coalizão de esquerda, abriram neste domingo (14) às 8h00 (horário local e de Brasília), confirmaram jornalistas da AFP.

Quase 16 milhões de eleitores estão aptos a votar neste segundo turno, disputado entre Kast, o candidato mais à direita no espectro político chileno desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990, e Jara, ex-ministra do Trabalho no governo de Gabriel Boric e comunista de longa data.

axl-lbc/mr/aa