Começa a votação para o 2º turno da eleição presidencial no Chile

14/12/2025 08:37

As urnas para o segundo turno das eleições presidenciais no Chile, entre o candidato de extrema direita José Antonio Kast e a comunista moderada Jeannette Jara, representante de uma coalizão de esquerda, abriram neste domingo (14) às 8h00 (horário local e de Brasília), confirmaram jornalistas da AFP. 

Quase 16 milhões de eleitores estão aptos a votar neste segundo turno, disputado entre Kast, o candidato mais à direita no espectro político chileno desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990, e Jara, ex-ministra do Trabalho no governo de Gabriel Boric e comunista de longa data.

axl-lbc/mr/aa

