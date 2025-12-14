Assine
Polícia encontrou 'artefato explosivo' em carro ligado ao atirador da praia de Sydney

AFP
AFP
14/12/2025 08:37

A polícia australiana encontrou um "artefato explosivo improvisado" em um carro ligado a um dos suspeitos do ataque a tiros ocorrido neste domingo (14) na praia de Bondi, em Sydney, que deixou pelo menos 11 mortos.

"Encontramos um artefato explosivo improvisado em um carro ligado ao agressor falecido", declarou o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, em coletiva de imprensa.

oho/rsc/pc/mb/aa

Tópicos relacionados:

atentado australia crime

