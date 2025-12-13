Assine
Internacional

Ataque a tiros na Brown University deixa vários feridos

AFP
AFP
Repórter
13/12/2025 20:11

Diversas pessoas ficaram feridas neste sábado (13) por disparos de arma de fogo no campus da Brown University, no nordeste dos Estados Unidos, informou a polícia local.

"Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso", advertiu na rede social X a polícia de Providence, capital do estado de Rhode Island, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país.

