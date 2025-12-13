Ataque a tiros na Brown University deixa vários feridos
compartilheSIGA
Diversas pessoas ficaram feridas neste sábado (13) por disparos de arma de fogo no campus da Brown University, no nordeste dos Estados Unidos, informou a polícia local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso", advertiu na rede social X a polícia de Providence, capital do estado de Rhode Island, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país.
bur-rle/thm/mvl/nn/rpr