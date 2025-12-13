Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lazio vence Parma com nove jogadores

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/12/2025 19:35

compartilhe

SIGA

A Lazio, apesar de ter sofrido duas expulsões, venceu o Parma fora de casa por 1 a 0 neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um gol de Tijjani Noslin na reta final (82') serviu para que o time romano ficasse com os três pontos.

Quando Noslin marcou o único gol da partida, a Lazio já estava com dois a menos: Mattia Zaccagni (42') e Toma Basic (77') foram expulsos por entradas no argentino Nahuel Estévez.

Foi a primeira vitória de uma equipe na Serie A italiana com nove jogadores desde fevereiro de 2017, quando o Milan derrotou o Bologna apesar de contar com dois jogadores a menos.

Com 22 pontos, a Lazio fica na oitava colocação e na luta por vaga na Liga Europa, mas a nove pontos dos líderes Milan e Napoli, que jogam no domingo contra Sassuolo e Udinese, respectivamente. 

Por sua vez, o Parma, vaiado por seus torcedores ao final da partida, cai para 17º, mas se mantém com quatro pontos de vantagem sobre o Pisa (18º), que abre a zona de rebaixamento.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Lecce - Pisa                        1 - 0

  

   - Sábado:

   Torino - Cremonese                  1 - 0

   Parma - Lazio                       0 - 1

   Atalanta - Cagliari                 2 - 1

  

   - Domingo:

   (08h30) Milan - Sassuolo                   

   (11h00) Fiorentina - Hellas Verona         

           Udinese - Napoli                   

   (14h00) Genoa - Inter                      

   (16h45) Bologna - Juventus                 

  

   - Segunda-feira:

   (16h45) Roma - Como                        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Milan                   31  14   9   4   1  22  11  11

    2. Napoli                  31  14  10   1   3  22  12  10

    3. Inter                   30  14  10   0   4  32  13  19

    4. Roma                    27  14   9   0   5  15   8   7

    5. Bologna                 25  14   7   4   3  23  12  11

    6. Como                    24  14   6   6   2  19  11   8

    7. Juventus                23  14   6   5   3  18  14   4

    8. Lazio                   22  15   6   4   5  17  11   6

    9. Sassuolo                20  14   6   2   6  19  17   2

   10. Cremonese               20  15   5   5   5  18  18   0

   11. Atalanta                19  15   4   7   4  19  18   1

   12. Udinese                 18  14   5   3   6  15  22  -7

   13. Torino                  17  15   4   5   6  15  26 -11

   14. Lecce                   16  15   4   4   7  11  19  -8

   15. Genoa                   14  14   3   5   6  15  21  -6

   16. Cagliari                14  15   3   5   7  15  21  -6

   17. Parma                   14  15   3   5   7  10  18  -8

   18. Pisa                    10  15   1   7   7  10  20 -10

   19. Hellas Verona            9  14   1   6   7  11  21 -10

   20. Fiorentina               6  14   0   6   8  11  24 -13

jr/gk/dam/cl/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay