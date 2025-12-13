Lazio vence Parma com nove jogadores

A Lazio, apesar de ter sofrido duas expulsões, venceu o Parma fora de casa por 1 a 0 neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

Um gol de Tijjani Noslin na reta final (82') serviu para que o time romano ficasse com os três pontos.

Quando Noslin marcou o único gol da partida, a Lazio já estava com dois a menos: Mattia Zaccagni (42') e Toma Basic (77') foram expulsos por entradas no argentino Nahuel Estévez.

Foi a primeira vitória de uma equipe na Serie A italiana com nove jogadores desde fevereiro de 2017, quando o Milan derrotou o Bologna apesar de contar com dois jogadores a menos.

Com 22 pontos, a Lazio fica na oitava colocação e na luta por vaga na Liga Europa, mas a nove pontos dos líderes Milan e Napoli, que jogam no domingo contra Sassuolo e Udinese, respectivamente.

Por sua vez, o Parma, vaiado por seus torcedores ao final da partida, cai para 17º, mas se mantém com quatro pontos de vantagem sobre o Pisa (18º), que abre a zona de rebaixamento.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lecce - Pisa 1 - 0

- Sábado:

Torino - Cremonese 1 - 0

Parma - Lazio 0 - 1

Atalanta - Cagliari 2 - 1

- Domingo:

(08h30) Milan - Sassuolo

(11h00) Fiorentina - Hellas Verona

Udinese - Napoli

(14h00) Genoa - Inter

(16h45) Bologna - Juventus

- Segunda-feira:

(16h45) Roma - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 31 14 9 4 1 22 11 11

2. Napoli 31 14 10 1 3 22 12 10

3. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19

4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7

5. Bologna 25 14 7 4 3 23 12 11

6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8

7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4

8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6

9. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2

10. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0

11. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1

12. Udinese 18 14 5 3 6 15 22 -7

13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Genoa 14 14 3 5 6 15 21 -6

16. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6

17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

18. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10

19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10

20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13

