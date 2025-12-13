Assine
Bayer Leverkusen bate Colônia e volta a vencer no Campeonato Alemão

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/12/2025 17:49

O Bayer Leverkusen, que vinha de duas derrotas no Campeonato Alemão, se reencontrou com a vitória ao vencer o Colônia por 2 a 0 neste sábado (13), pela 14ª rodada.

Após um primeiro tempo sem gols na BayArena, o Leverkusen construiu o resultado em apenas seis minuts: Martin Terrier (66'), que havia acabado de entrar, abriu o placar e Robert Andrich (72') fez o segundo para dar tranquilidade aos donos da casa.

Com a vitória, o Bayer Leverkusen sobe provisoriamente para a quarta posição com 26 pontos, ficando à frente do Hoffenheim (5º, 26 pts), que horas antes goleou o Hamburgo por 4 a 1.

O sexto é o Eintracht Frankfurt (24 pts), que venceu o Augsburg por 1 a 0 e se recuperou de um série de quatro jogos sem vitória entre todas as competições.

A 14ª rodada do Campeonato Alemão continua no domingo e o Bayern de Munique tem a chance de abrir 11 pontos de vantagem na liderança em caso de vitória sobre o lanterna Mainz.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Union Berlln - RB Leipzig           3 - 1

  

   - Sábado:

   Hoffenheim - Hamburgo               4 - 1

   St Pauli - Heidenheim               2 - 1

   B. Mönchengladbach - Wolfsburg      1 - 3

   Eintracht Frankfurt - Augsburg      1 - 0

   Bayer Leverkusen - Colônia          2 - 0

  

   - Domingo:

   (11h30) Freiburg - Borussia Dortmund       

   (13h30) Bayern de Munique - Mainz          

   (15h30) Werder Bremen - Stuttgart          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       37  13  12   1   0  49   9  40

    2. RB Leipzig              29  14   9   2   3  29  16  13

    3. Borussia Dortmund       28  13   8   4   1  23  11  12

    4. Bayer Leverkusen        26  14   8   2   4  30  19  11

    5. Hoffenheim              26  14   8   2   4  29  20   9

    6. Eintracht Frankfurt     24  14   7   3   4  29  29   0

    7. Stuttgart               22  13   7   1   5  21  22  -1

    8. Union Berlin            18  14   5   3   6  19  23  -4

    9. Colônia                 16  14   4   4   6  22  23  -1

   10. Freiburg                16  13   4   4   5  20  22  -2

   11. B. Mönchengladbach      16  14   4   4   6  18  22  -4

   12. Werder Bremen           16  13   4   4   5  18  24  -6

   13. Wolfsburg               15  14   4   3   7  20  24  -4

   14. Hamburgo                15  14   4   3   7  15  24  -9

   15. Augsburg                13  14   4   1   9  17  28 -11

   16. St Pauli                11  14   3   2   9  13  26 -13

   17. Heidenheim              11  14   3   2   9  13  30 -17

   18. Mainz                    6  13   1   3   9  11  24 -13

dwi/dmc/pb/dam/cl/cb

