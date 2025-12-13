Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

PSG vence lanterna Metz e sobe para liderança do Francês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/12/2025 17:37

compartilhe

SIGA

O Paris Saint-Germain subiu provisoriamente para a liderança do Campeonato Francês ao vencer o lanterna Mets por 3 a 2 neste sábado (13), pela 16ª rodada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com 36 pontos, o PSG ultrapassa o Lens (2º, 34 pontos), que pode voltar à ponta da tabela no domingo, caso vença o Nice.

O português Gonçalo Ramos (31') e o jovem atacante Quentin Ndjantou (39'), de 18 anos, colocaram o time parisiense em vantagem, mas o Metz conseguiu diminuir no final do primeiro tempo com Jessy Deminguet (42').

Na segunda etapa, Desiré Doué, que voltou de lesão no meio de semana contra o Athletic Bilbao (0 a 0) pela Liga dos Campeões, fez o terceiro do PSG.

Agora, o time do técnico Luis Enrique voltará as atenções para a decisão da Copa Intercontinental contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Catar.

Mais cedo, o Rennes venceu o clássico da Bretanha contra o Brest por 3 a 1, de virada, e subiu para a quinta posição na tabela, que dá vaga na Liga Europa.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Angers - Nantes                     4 - 1

  

   - Sábado:

   Rennes - Brest                      3 - 1

   Metz - PSG                          2 - 3

   (17h05) Paris FC - Toulouse                

  

   - Domingo:

   (11h00) Lyon - Le Havre                    

   (13h15) Auxerre - Lille                    

           Strasbourg - Lorient               

           Lens - Nice                        

   (16h45) Olympique de Marselha - Monaco     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     36  16  11   3   2  35  14  21

    2. Lens                    34  15  11   1   3  26  13  13

    3. Olympique de Marselha   29  15   9   2   4  35  15  20

    4. Lille                   29  15   9   2   4  29  17  12

    5. Rennes                  27  16   7   6   3  27  24   3

    6. Lyon                    24  15   7   3   5  21  16   5

    7. Monaco                  23  15   7   2   6  26  26   0

    8. Strasbourg              22  15   7   1   7  25  20   5

    9. Angers                  22  16   6   4   6  17  18  -1

   10. Toulouse                20  15   5   5   5  21  19   2

   11. Brest                   19  16   5   4   7  21  27  -6

   12. Nice                    17  15   5   2   8  19  27  -8

   13. Lorient                 17  15   4   5   6  19  28  -9

   14. Paris FC                16  15   4   4   7  21  26  -5

   15. Le Havre                15  15   3   6   6  13  21  -8

   16. Auxerre                 12  15   3   3   9  11  21 -10

   17. Nantes                  11  16   2   5   9  14  28 -14

   18. Metz                    11  16   3   2  11  17  37 -20

bur-dam/cl/cb

Tópicos relacionados:

fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay