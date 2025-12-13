Assine
Com 2 de Raphinha, Barcelona vence Osasuna e segue firme na ponta do Espanhol

13/12/2025 17:25

O atacante Brasileiro Raphinha foi o autor dos dois gols da vitória do Barcelona sobre o Osasuna por 2 a 0 neste sábado (13), no Camp Nou, resultado que mantém o time catalão firme na liderança do Campeonato Espanhol.

Com esta vitória, o Barça soma 43 pontos e abre sete de vantagem sobre o arquirrival Real Madrid (2º), que no domingo visitará o Alavés.

A equipe 'blaugrana' dominou amplamente o Osasuna, que jogou fechado na defesa e tinha como único recurso a transição em velocidade.

O VAR chegou a anular um gol de Ferran Torres de cabeça por um impedimento de Raphinha na origem da jogada aos 24 minutos.

Pressionando em busca do gol, o Barcelona criou vários ataques, mas a solidez defensiva do Osasuna, que fechava bem os espaços, obrigou o time do técnico Hansi Flick a arriscar chutes de média e longa distância.

E foi em uma finalização da entrada da área que Raphinha abriu o placar no segundo tempo (70'). Eric García dominou a bola no campo de defesa e passou para Pedri arrancar e acionar o brasileiro, que encontrou uma brecha para acertar o canto e tranquilizar os torcedores do Barça.

O Osasuna começou a atacar mais, mas sem levar perigo. Com mais espaço para jogar, Jules Koundé avançou e cruzou para Alejandro Catena desviar e deixar Raphinha em condições para fechar o placar (86').

- Griezmann salva o Atlético -

Mais cedo, o Atlético de Madrid venceu o Valencia por 2 a 1 no estádio Metropolitano com um gol decisivo do atacante francês Antoine Griezmann, que havia começado no banco de reservas.

O Atlético abriu o placar aos 17 minutos com Koke, mas sofreu o empate no segundo tempo com um belo chute de Lucas Beltrán (63').

Até que Griezmann (74') apareceu para dar a vitória ao time 'colchonero', que no meio de semana venceu o PSV Eindhoven na Liga dos Campeões.

"No fim das contas, estou aqui para o que a equipe precisar. O time vinha jogando em ritmo acelerado na Champions, tivemos dificuldades, e os reservas entraram para dar aquele gás", o experiente francês após a partida.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Mallorca venceu o Elche por 3 a 1 em Son Moix.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Real Sociedad - Girona              1 - 2

  

   - Sábado:

   Atlético de Madrid - Valencia       2 - 1

   Mallorca - Elche                    3 - 1

   Barcelona - Osasuna                 2 - 0

   (17h00) Getafe - Espanyol                  

  

   - Domingo:

   (10h00) Sevilla - Real Oviedo              

   (12h15) Celta Vigo - Athletic Bilbao       

   (14h30) Levante - Villarreal               

   (17h00) Alavés - Real Madrid               

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Rayo Vallecano - Betis             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               43  17  14   1   2  49  20  29

    2. Real Madrid             36  16  11   3   2  32  15  17

    3. Villarreal              35  15  11   2   2  31  13  18

    4. Atlético de Madrid      34  17  10   4   3  30  16  14

    5. Espanyol                27  15   8   3   4  19  16   3

    6. Betis                   24  15   6   6   3  25  19   6

    7. Athletic Bilbao         23  16   7   2   7  15  20  -5

    8. Getafe                  20  15   6   2   7  13  17  -4

    9. Elche                   19  16   4   7   5  19  20  -1

   10. Celta Vigo              19  15   4   7   4  18  19  -1

   11. Alavés                  18  15   5   3   7  13  15  -2

   12. Rayo Vallecano          17  15   4   5   6  13  16  -3

   13. Sevilla                 17  15   5   2   8  20  24  -4

   14. Mallorca                17  16   4   5   7  18  23  -5

   15. Real Sociedad           16  16   4   4   8  20  24  -4

   16. Osasuna                 15  16   4   3   9  14  20  -6

   17. Valencia                15  16   3   6   7  15  25 -10

   18. Girona                  15  16   3   6   7  15  30 -15

   19. Real Oviedo             10  15   2   4   9   7  22 -15

   20. Levante                  9  15   2   3  10  16  28 -12

