Com 2 de Raphinha, Barcelona vence Osasuna e segue firme na ponta do Espanhol
O atacante Brasileiro Raphinha foi o autor dos dois gols da vitória do Barcelona sobre o Osasuna por 2 a 0 neste sábado (13), no Camp Nou, resultado que mantém o time catalão firme na liderança do Campeonato Espanhol.
Com esta vitória, o Barça soma 43 pontos e abre sete de vantagem sobre o arquirrival Real Madrid (2º), que no domingo visitará o Alavés.
A equipe 'blaugrana' dominou amplamente o Osasuna, que jogou fechado na defesa e tinha como único recurso a transição em velocidade.
O VAR chegou a anular um gol de Ferran Torres de cabeça por um impedimento de Raphinha na origem da jogada aos 24 minutos.
Pressionando em busca do gol, o Barcelona criou vários ataques, mas a solidez defensiva do Osasuna, que fechava bem os espaços, obrigou o time do técnico Hansi Flick a arriscar chutes de média e longa distância.
E foi em uma finalização da entrada da área que Raphinha abriu o placar no segundo tempo (70'). Eric García dominou a bola no campo de defesa e passou para Pedri arrancar e acionar o brasileiro, que encontrou uma brecha para acertar o canto e tranquilizar os torcedores do Barça.
O Osasuna começou a atacar mais, mas sem levar perigo. Com mais espaço para jogar, Jules Koundé avançou e cruzou para Alejandro Catena desviar e deixar Raphinha em condições para fechar o placar (86').
- Griezmann salva o Atlético -
Mais cedo, o Atlético de Madrid venceu o Valencia por 2 a 1 no estádio Metropolitano com um gol decisivo do atacante francês Antoine Griezmann, que havia começado no banco de reservas.
O Atlético abriu o placar aos 17 minutos com Koke, mas sofreu o empate no segundo tempo com um belo chute de Lucas Beltrán (63').
Até que Griezmann (74') apareceu para dar a vitória ao time 'colchonero', que no meio de semana venceu o PSV Eindhoven na Liga dos Campeões.
"No fim das contas, estou aqui para o que a equipe precisar. O time vinha jogando em ritmo acelerado na Champions, tivemos dificuldades, e os reservas entraram para dar aquele gás", o experiente francês após a partida.
No outro jogo já encerrado deste sábado, o Mallorca venceu o Elche por 3 a 1 em Son Moix.
-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Real Sociedad - Girona 1 - 2
- Sábado:
Atlético de Madrid - Valencia 2 - 1
Mallorca - Elche 3 - 1
Barcelona - Osasuna 2 - 0
(17h00) Getafe - Espanyol
- Domingo:
(10h00) Sevilla - Real Oviedo
(12h15) Celta Vigo - Athletic Bilbao
(14h30) Levante - Villarreal
(17h00) Alavés - Real Madrid
- Segunda-feira:
(17h00) Rayo Vallecano - Betis
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29
2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14
5. Espanyol 27 15 8 3 4 19 16 3
6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6
7. Athletic Bilbao 23 16 7 2 7 15 20 -5
8. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4
9. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1
10. Celta Vigo 19 15 4 7 4 18 19 -1
11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2
12. Rayo Vallecano 17 15 4 5 6 13 16 -3
13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4
14. Mallorca 17 16 4 5 7 18 23 -5
15. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4
16. Osasuna 15 16 4 3 9 14 20 -6
17. Valencia 15 16 3 6 7 15 25 -10
18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15
19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15
20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12
