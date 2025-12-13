Trump promete responder a ataque do EI que matou americanos na Síria
O presidente Donald Trump disse neste sábado (13) que os Estados Unidos vão retaliar pela morte de um civil e dois soldados americanos no centro da Síria em um ataque de um suposto integrante do Estado Islâmico (EI).
"Vamos retaliar", disse Trump aos jornalistas diante da Casa Branca. Pouco depois, acrescentou em sua plataforma Truth Social que o presidente sírio, Ahmed al Sharaa, estava "extremamente irritado e perplexo com este ataque".
